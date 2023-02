Projets de réalisation de six établissements hospitaliers spécialisés

Le Gouvernement a examiné, ce mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, un projet de décret exécutif présenté par le ministre de la Santé, visant à compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif, présenté par le ministre de la Santé, visant à compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés, annexée au décret exécutif n 97-465 du 2 décembre 1997 et ce, par la création de cinq (5) établissements hospitaliers spécialisés en urgences médico-chirurgicales au niveau des wilayas de Batna, Alger, Annaba, Mascara, Oran et d'un (1) établissement hospitalier spécialisé dans la lutte anti-cancer, dans la wilaya de Tlemcen", précise la même source.

La réalisation de ces structures, souligne le communiqué, "s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, du plan de développement du secteur de la santé et de la politique nationale de la santé qui accorde un grand intérêt aux urgences médico-chirurgicales, eu égard à leurs missions prioritaires et déterminantes pour la santé du malade et la prise en charge des cancéreux".

La création de ces structures permettra ainsi de "faciliter l'accès des malades aux soins et prestations sanitaires, d’améliorer le parcours de soins du malade et de réduire les transferts des malades entre les établissements publics de santé", conclut le communiqué des Services du Premier ministre.