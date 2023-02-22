زفيزف يترأس اجتماعا حول تحضيرات أشبال رمان

ترأس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، جهيد زفيزف جلسة عمل مع المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، ونائبه زهير جلول، وذلك بحضور مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان.

وحسب ما جاء في بيان "الفاف"، جدد زفيزف التزام الاتحادية بدعم المنتخب الوطني وتوفير أفضل الظروف الممكنة له من أجل تحقيق أهدافه في كأس إفريقيا لذات الفئة التي تحتضنها الجزائر شهر أفريل المقبل، وعلى رأسها اقتطاع تأشيرة التأهل إلى كأس العالم المقررة في البيرو إضافة إلى استهداف التتويج بلقب النسخة".

في هذا الصدد، أمر رئيس "الفاف" من المديرية الفنية والمدرب الوطني تزويده بالمخطط التحضيري للمنتخب حتى انعقاد البطولة، حيث تم الكشف عن تنظيم بطولة رفيعة المستوى ستجمع بين أربع دول بالجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 20 إلى 29 مارس المقبل، كما سيجري أشبال رمان مواجهات ودية أخرى خلال شهر أفريل.

ووفق ذات البيان، اختتمت الجلسة باتفاق جميع الأطراف المشاركة في الجلسة على إمكانية عقد اجتماعات تقييمية لخارطة الطريق المعتمدة، إذا لزم الأمر.