وزير الصحة يستقبل وفدا برلمانيا من الاردن

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء الأربعاء، بمقر الوزارة وفدا برلمانيا من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة محجم الصقور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي بمجلس النواب الأردني وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وفي بيان للوزارة، فانه خلال بداية هذا اللقاء، ذكر الطرفان بمستوى علاقات التعاون والأخوة التي تربط البلدين شعبا وحكومة والتي من شأنها أن تتعزز بشكل أكبر في ظل رغبة قيادتي البلدين في الإرتقاء بها إلى مستويات أعلى وذلك من خلال إقامة مشاريع تعاون وشراكة إستراتيجية في جميع القطاعات في ظل توفر مناخ استثماري ملائم لذلك وفق ما يحقق المصلحة المشتركة.

كما إستعرض الطرفان، حسب نفس المصدر، فرص الإستثمار والتعاون المتاحة في كلا البلدين في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة في ظل الامتيازات التي توفرها كل من دولة الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية.