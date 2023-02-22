بايدن يعلق على خطوة بوتين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" مع واشنطن كان "خطأ جسيما".

وردا على سؤال من أحد الصحافيين عن موقفه من قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة التي تنص على خفض عدد الأسلحة النووية، أجاب بايدن: "خطأ جسيم".

وصادق مجلسا البرلمان الروسي، الأربعاء، على قرار تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت"، وهو قرار أعلنه الثلاثاء الرئيس فلاديمير بوتين واستنكرته القوى الغربية بشكل جماعي.

وتحدث الرئيس الأميركي قبل اجتماع في العاصمة البولندية مع قادة تسع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من وسط وشرق أوروبا (بلغاريا، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا) وبحضور الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.