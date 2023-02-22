الرئيس التونسي يقيل وزير التشيغل

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، قرارا بإقالة وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، وفق بيان مقتضب صادر عن الرئاسة.

وجاء في البيان، الذي نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك، أن سعيد أمر أيضا "بتسمية السيد منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج".

ولم يشر البيان إلى أسباب إقالة النصيبي، ولا هوية من سيخلفه على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وشغل النصيبي المنصب منذ 11 أكتوبر 2021.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، صيف عام 2021، تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.