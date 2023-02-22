الجزائر تدين الاعتداء على نابلس الفلسطينية



أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي الذي ارتكبته الأربعاء قوات الاحتلال الصهي وني على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى بين المواطنين الفلسطينيين.

وفي بيان لها، تقدمت الوزارة بخالص عبارات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعباً، تطالب الجزائر المجتمع الدولي ومجلس الأمن للأمم المتحدة للتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال وضمان حماية دولية فعلية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الجزائر التي تجدد تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تؤكد ضرورة العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة المحتل على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وإجباره على الانخراط في مسار سياسي جدي يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي ترتكز عليه مبادرة السلام العربية.