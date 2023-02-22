تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، الاربعاء، موزس ويتانغولا رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني فاتح بريكات . وخلال اللقاء دعا الوزير ، حسب بيان للوزارة إلى رفع العلاقات التجارية بين البلدين الى مستوى العلاقات الطيبة التي تجمع الجزائر وكينيا. وفي هذا الإطار أكد كمال رزيق على اهمية رفع التبادلات التجارية بين البلدين وضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الكيني لبحث فرص التعاون ورسم الاستراتيجية التجارية بين البلدين وفق قاعدة رابح-رابح. كما تناولت المحادثات في هذا الخصوص، إمكانية اقامة معارض لمنتجات البلدين في الجزائر وكينيا . من جانبه، أشاد ويتانغولا بالعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع البلدين الذين يعتبران من أهم بلدان القارة، وأوضح أن ذلك يدعو إلى تعزيز الجهود في شتى المجالات خاصة في المجال الإقتصادي.