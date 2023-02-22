الوزير الأول يفتتح مركز الفصل والضغط بحاسي مسعود

افتتح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، رسميا مركز الفصل والضغط حاسي قطارة – حاسي مسعود جنوب، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ52 لتأميم المحروقات.

يهدف المشروع الى تحسين الإنتاج وذلك بتسهيل التدفق عبر شبكة الجمع للحقول المحيطية الجنوبية لحاسي مسعود ورفع قدرة المعالجة الأولية عن طريق ربط بعض الآبار الحالية والمستقبلية بمركز الفصل والضغط الجديد، حيث يمكنه معالجة ما مقداره 60 ألف برميل يوميا من البترول.

وحسب المعلومات التقنية فإنّ المركز يسترجع ويستغل الغازات المصاحبة الناتجة عن الفصل وإرسالها إلى المركز الصناعي الجنوبي CIS لضخها على مستوى الآبار بواسطة وحدتين للضغط بسعة إجمالية لضغط الغاز تقدر بـ 4.33 مليون متر مكعب يوميا لتحسين الإنتاج، مما يساهم كذلك في تفادي حرق الغازات.

كما يهدف المشروع أيضا لمعالجة المياه الزيتية المنتجة وتوجيهها نحو مرافق إعادة الحقن، والعمل على إمداد الآبار بغاز الدفع والمياه المعالجة لإزالة الأملاح.