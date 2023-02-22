مولودية الجزائر: سبعة لاعبين يعانون من الإصابة

كشفت إدارة مولودية الجزائر،عن وضعية اللاعبين المصابين داخل النادي حيث بلغ عددهم سبعة عناصر.

وحسب الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك، فإن كل من كمال حميدي يعاني من إصابة عضلية تلقاها في مباراة الكأس أمام نجم مـﭬرة، و يواصل التدرب على انفراد مع المحضر البدني على أن ينضم إلى التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

من جهته يشكو شعيب ذبيح، إصابة عضلية تلقاها مع المنتخب الوطني المحلي ولم يتدرب على إثرها منذ الـ 13 جانبي وباشر أمس الأربعاء العمل على انفراد مع المحضر البدني.

كما يعاني الطيب حمودي يعاني من إصابة على مستوى الركبة تلقاها في مواجهة الكأس أمام نجم مقرة ويتدرب هو الآخر على انفراد.

في السياق ذاته تفاقمت الإصابة القديمة لجوزيف إيسو على مستوى القدم خلال مباراة الكأس أمام نجم مـﭭرة ويواصل العمل بدون كرة مع برنامج مسطر من طبيب الفريق والمحضر البدني.

أما عزيز بن عبدي يعاني من إصابة عضلية تلقاها في مواجهة شبيبة الساورة وسجل حضوره في تدريبات أمس الأربعاء لكنه عمل على انفراد مع المحضر البدني.

و يعاني محمد مرواني يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ، تلقاها في مباراة الكأس أمام نجم مـﭭرة أين يتدرب بسببها على انفراد وتبقى عودته مرتقبة إلى ما بعد مواجهة أمل الأربعاء.

أخيرا، خير الدين مرزوﭬـي يعاني من إصابة على مستوى الركبة ويواصل عملية إعادة التأهيل.