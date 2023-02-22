محرز ينافس نجم ريال مدريد على جائزة الأفضل

كشف اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة ضمت أربع لاعبين سيتنافسون على نيل جائزة الأسبوع لأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا و جرت هذا الأسبوع 4 مواجهات، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن نهائي" التشمينزليغ".

ووفقا للصفحة الرسمية لـ"اليويفا" على تويتر فإن المتنافسين هم كل من :

- هيرفينغ لوزانو الذي قاد نابولي للفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.

- فينيسيوس جونيور الذي أحرز هدفين في انتصار ريال مدريد العريض على مضيفه ليفربول بنتيجة (5-2).

- رياض محرز الذي سجل هدف مانشستر سيتي خلال التعادل مع لايبزيغ (1-1).

- هاكان تشالهانوغلو، رجل مباراة إنتر ميلان وبورتو، التي انتهت بفوز النيراتزوري بهدف دون رد.