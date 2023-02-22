نجوم أفارقة بصموا على 20 هدفا في " التشمبينزليغ"

انضم نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي و قائد المنتخب الوطني الجزائري إلى قائمة مصغرة لنجوم أفارقة سجلوا 20 هدفا أو أكثر في المسابقة الكروية الأغلى قاريا.

و منح سهرة الأربعاء، رياض محرز في الدقيقة الـ 27 من مواجهة لايبزيغ الألماني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، هدف التقدم في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان النجم المصري محمد صلاح عادل أول أمس الثلاثاء، إنجاز الإيفواري ديدييه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في فوز ريال مدريد 5-2 في الأنفليد معقل "الريدز".

وأحرز صلاح هدفه الـ 44 في البطولة القارية ليعادل الرقم القياسي لدروغبا النجم السابق لتشلسي.

وتضم القائمة المصغرة وفق موقع " الجزيرة.نت" الذي نشر اليوم الخميس التقرير كل من :

الإيفواري دروغبا والمصري صلاح: 44 هدفا

الكاميروني صامويل إيتو: 30 هدفا

السنغالي ساديو ماني: 27 هدفا

الجزائري محرز: 20 هدفا.