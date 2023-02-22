توقيفات جديدة لشخصيات سياسية معارضة في تونس

نفذت السلطات التونسية حملة اعتقالات جديدة لشخصيات سياسية وقيادات معارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد، بتهم التآمر على الدولة .

وأعلن الحزب الجمهوري في تونس، ان مصالح الأمن اعتقلت أمينه العام عصام الشابي، من الشارع ونقلته الى بيته لتفتيشه، قبل أن تقتاده الى مقر الوحدة الوطنية الأولى.

وتم توقيف الشابي من قبل وحدة البحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ، بقرار من النيابة العمومية، في اطار التحريات والأبحاث الجارية في قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وتم في نفس السياق توقيف العضوة القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، وجرى الحديث عن صدور اذن قضائي بتوقيف العضو بنفس جبهة المحامي جوهر بن مبارك، لنفس السبب .

وقالت هيئة الدفاع عن الشابي وشيماء ، انه تم توجيه لهما تهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابي. وتضاف الشخصيات الموقوفة، الى قائمة من قضاة الشخصيات السياسية والمحامين والاعلاميين التي تم توقيفها منذ أسبوعين،على ذمة نفس القضية، بينهم رجل الأعمال النافذ، كمال اللطيف، والناشط السياسي خيام التركي ووزير حقوق الانسان السابق لزهر العكرمي.

وسبق أيضا توقيف القاضي بشير العكرمي وزير العدل السابق نور الدين البحيري والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ومدير السابق لمكتب رئيس النهضة راشد الغنوشي فوزي كمون وآخرون.