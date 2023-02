Medjelled: investissement dans les secteurs de l’hydrogène et la pétrochimie

Le Directeur général des études économiques et de la prospective du ministère de l’Énergie et des mines, Miloud Medjelled, prévoit que la production gazière algérienne atteindra plus de 10 milliards de mètres cubes.

Medjelled qui était l’invité du matin de la radio nationale a salué les grandes réalisations de l’Algérie depuis 1971, qui a triplé sa production d’hydrocarbures, soit 1500 barils par jour, portant la couverture électrique nationale à 99%, et le gaz à 65%.

« Nous parions sur l’extraction d’énergies non conventionnelles, 42 milliards de dollars ont, à cet effet, été alloués au développement des activités de recherche et d’exploration de la Sonatrach entre 2023 et 2027 ».

Medjelled a indiqué que la Sonatrach avait conclu plusieurs contrats avec des partenaires internationaux, estimés à 6 milliards de dollars, ce qui permettra de passer de 190 millions de tonnes d’équivalent pétrole à 210 millions, et la production de gaz à plus de 10 milliards de mètres cubes pour remplir toutes les demandes.