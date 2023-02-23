رزيق يشدد على ضرورة تطوير قطاع الجلود

ثمن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، على أهمية قطاع صناعة الجلود الذي سيساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بهذا المجال الذي يمثل دورا هاما في الاقتصاد".

وقال رزيق خلال الندوة الصحفية عقب الزيارة الميدانية التي قادته اليوم لولاية المدية أن هناك جهودا مبذولة للاستثمار في قطاع الجلود حتى "نتماشى مع متطلبات السوق الدولية ليبقى الهدف إحلال المنتوج الوطني محل المستورد"، مؤكدا أن ما وصلت إليه ولاية المدية من رواج الصناعة الجلدية يتطلب دعم الوزارة لإنعاش هذه الشعبة، وتشجيع الحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل الترويج لمنتجاتهم والنهوض بهذه الصناعة الهامة، وعلى ما تحقق لها من منجزات. داعيا الحرفيين إلى المزيد من التجند لكسب رهانات النوعية والجودة وتحقيق الامتياز الذي يزود البلاد بميزات تنافسية أكيدة في مجتمع يتجه بإصرار نحو اقتصاد جديد مبني أساسا على التنوع الاقتصادي.

وكانت زيارة وزير التجارة رفقة والي الولاية، جهيد موس، قد قادته إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية أين وقف على وضعية تمويل المنطقة بالبقوليات وتوزيعها من قبل الديوان الوطني للحبوب وحدة البرواقية، لينتقل بعدها إلى ورشة صناعة الأحذية الطبية بحي شلشلع أين ثمن الوزير كثيرا الجهود الشبانية في النهوض بصناعة الأحذية التي تعد المدية قطبا لها ومساعي خلق مكانة في السوق الإفريقية.

أما بمصنع الأحذية بالمنطقة الصناعية ببلدية ذراع سمار فقد نوه رزيق أيضا بالجهود المبذولة محليا من أجل أن تكون ولاية المدية التي لها باع طويل في صناعة الجلود، لكي تكون قطبا هاما استراتيجيا للنهوض بهذه الصناعة مع مساعي حثيثة لتكون عاصمة للصناعة الجلدية عبر موروث هام تستند عليه، وكانت المحطة الأخيرة لزيارة وزير التجارة هي إشرافه على اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة لصناعة الجلود التي تأتي عقب انعقاد الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير صناعات الجلود في الجزائر المنظمة من قبل اللجنة الوطنية الاستراتيجية المتعددة القطاعات لفرعي النسيج والجلود..في ظل جهود الدولة للرفع من القدرات الإنتاجية والاستفادة من تدابير حماية المنتوج الوطني وتعزيز التنافسية ضمن استراتيجية وزارة الدولة لإعادة بعث الفروع الصناعية عبر بعض لجان وطنية لبحث سبل تنظيم الصناعات وآفاق تطويرها بمشاركة كل الأطراف.

وتجدر الإشارة أن ولاية المدية تحصي أزيد من ألفي مختص في صناعة منتجات الجلود وأزيد من 100 حرفي يشتغلون بصفة رسمية كمؤسسات مصغرة ومتوسطة، بالإضافة إلى الحرفيين المسجلين على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية حيث تمتاز منتجاتهم بالإتقان والأسعار التنافسية المغرية ما جعلها تستقطب التجار من مختلف ربوع الوطن وحتى المستوردين من الخارج كروسيا وتركيا وغيرها.