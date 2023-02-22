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وزير التجارة وترقية الصادرات في زيارة إلى ولاية المدية

أخبار الوطن
23 فيفري 2023 ()
عبد الكريم طهاري
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يقوم في هذه الاثناء كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات بزيارة لولاية المدية لمعاينة نشاط قطاعه ، وكانت أولى محطات الوزير رفقة السلطات الولائية تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية أين وقف على نشاط التعاونية وتلقى عرضا مفصلا عن تمويل المنطقة بالبقوليات ،

كما وقف على سير أشغال نقطة بيع الحبوب والبقول الجافة التي تم استحداثها مؤخرا ومن المنتظر ان يعاين وزير قطاع التجارة ورشة لصناعة الأحذية ببلدية ذراع السمار بمنطقة الشلعلع بالمدية ،الى جانب الوقوف على سير مخبر مراقبة النوعية والغش بقصر البخاري . 

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