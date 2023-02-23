تيارت: تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات

وضعت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالنعيمة، حدا لنشاط شبكة مختصة في سرقة السيارات و تفكيكها. وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن أفراد فرقة الأمن و التحري بالنعيمة داهموا مزرعة بضواحي بلدية النعيمة،

على إثر معلومات مؤكدة و بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية، كان يتواجد بها مجموعة من الأشخاص ضبطوا في حالة تلبس بتفكيك مركبة من نوع " رونو" إلى أجزاء باستعمال مفاتيح، أين تم استرجاع المسروقات و توقيف 3 أشخاص بعين المكان و شخصين في سياق مواصلة التحقيق وحجز وسيلتي نقل استعملتا في الجريمة مع حجز أسلحة بيضاء﴿ سكين و سيف﴾ و مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم كعائدات إجرامية،

و سيقدّم الموقوفون وعددهم 5 أمام النيابة العامة بمحكمة السوقر، بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية سرقة مركبة بالتعدد بظرف الليل، إخفاء أشياء مسروقة، حيازة و استهلاك المخدرات، حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي و التزوير واستعمال المزور.