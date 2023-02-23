اضطراب جوي يجتاح 28 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من يوم غد الجمعة، على عدة ولايات.

ووفق نشرية خاصة، بتساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم، ويمكن أن تتعدى 50 ملم، على الولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، تسمسيلت، الأغواط والجلفة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت.

وأفادت نشرية ثانية، أن أمطار رعدية على تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة والبيض، تتعدى ما بين 20 و40 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

كما ستعرف ولاية بشار، تساقط أمطار تتراوح ما بين 15 و25 ملم، وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة. إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

فيما ستعرف كل من تندوف، بني عباس، أدرار، تيميمون، عين صلاح والمنيعة، رياح قوية، غربية إلى جنوب غربية تتعدى 60/70 كم/سا تصل أحيانًا أو تتجاوز 80/90 كم/ سا، وذلك ابتداء من الجمعة من الساعة 9 صباحًا من يوم غد الجمعة إلى غاية 9 مساءً