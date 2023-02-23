ترجي ﭬالمة: شرﭬـي يتجه للاستقالة

استفيد من مصادر إدارية مؤكدة، أن رئيس فريق ترجي ڨالمة لكرة القدم، رياض شرڨي، قد رفع إلى مصالح مديرية التنظيم بالولاية وبصفة رسمية ، طلب عقد جمعية عامة للسرب الأسود الجريح ،يوم الإثنين القادم.

وأوردت المصادر نفسها بأن الرئيس شرڨي، ضمن جدول أعمال الجمعية العامة نقطة الإعلان الرسمي عن استقالته من رئاسة الفريق ،بعد الهزات التي عرفتها ساحة السرب الأسود خلال الأيام الأخيرة وسيل النتائج المخيبة في ما مضى من عمر بطولة مابين الجهات لمجموعة الشرق ، والتي كانت أقساها ، هزيمة الترجي وبعقر داره، بسباعية للاشيء أمام اتحاد تبسة.

ولم نتمكن لعديد المرات من معرفة الأسباب الجوهرية التي دفعت بالرئيس شرڨي، إلى خيار الاستقالة، بعدما كان مصرا على مواصلة رئاسة الفريق في خضم الاحتجاجات التي شنها ضده الجمهور، خلال الأيام القليل الماضية، أين طالبوا برحيله ،حيث لم نتمكن من معرفة الأسباب بالتفصيل، من طرف الرئيس الذي لم برد مكالماتنا الهاتفية العديدة، بنية ابرام موعد والتحدث في موضوع الاستقالة.

وفي انتظار الجمعية العامة لنهار الإثنين القادم، يظل السرب الجريح في البحث عن مسيرين بحجم سمعته وتاريخه، كما تظل خزنته بحاجة إلى مساعدات مالية ومصادر تمويل طموحة، لإنقاذه من خطر الزوال.