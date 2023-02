Averses orageuses dans 28 wilayas du pays

L'Office national de météorologie prévoit des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses dans plusieurs wilayas du centre et de l'ouest du pays.

Le BMS précise que précipitations qui oscilleront entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, concerneront les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Ain Defla, Médéa, Tissemsilt, Laghouat et Djelfa de vendredi à 18h à samedi à 6h.

Les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Tiaret, Saida, Naâma et El Bayadh seront aussi concernées de 12h à 23h par des pluies dont les quantités sont estimées entre 20 et 40 mm.

Le bulletin précise également que des pluies dont les quantités de pluie estimées oscilleront entre 15 et 25 mm vendredi de 6h à 15h, précise la même source sont attendues à Béchar.

Des vents forts de 60/70km et pouvant parfois dépasser les 80/90km souffleront, par ailleurs, sur les wilayas de Tindouf, Beni Abbès, Adrar, Timimoun, In Salah et El Ménéa de vendredi 9h à 21h