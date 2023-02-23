الجلفة: قافلة طبية تضامنية بالإقامة الجامعية للبنات

تتواصل فعاليات القافلة الطبية التضامنية في طبعتها الثانية على مستوى الإقامة الجامعية للبنات قرود ام الخير وشنوف لخضر بالجلفة وهذا قصد تقديم فحوصات طبية للطالبات في تخصصات "التجميل والجراحة البلاستيكية وجراحة العيون وطب الأسنان والأمراض النفسية والعصبية وأمراض القلب والأعصاب والجلد والحساسية والكلى والعظام والأنف والحنجرة والأذن وهذا من تنظيم المكتب الولائي لطلبة الاتحاد الشبيبة الجزائرية والمكتب التنفيذي الولائي للصوت الوطني للطلبة الجزائريين بالجلفة تحت إشراف مديرية الخدمات الجامعية حملت اسم فقيدي الإعلام بالجلفة امحمد الرخاء وبن يعقوب نورة تحت شعار المرافقة الصحية في الوسط الطلابي "شرف والتزام" كما شهدت العملية إقبالا كبيرا من طرف الطالبات اللواتي استحسن هذه المبادرة التي وفرت لهم عناء التنقل إلى الأطباء شاكرين مجهودات القائمين على هذه القافلة التضامنية من أطباء اخصائيين وأعوان طبيين وعلى رأسهم رئيس المكتب الولائي لطلبة الاتحاد الشبيبة الجزائرية وليد شولي ومساعديه على إنجاح هذه القافلة.