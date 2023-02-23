"تحضيرات الدخول المدرسي بلغت مرحلتها الأخيرة"

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس من ولاية تبسة أن التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل 2023-2024 بلغت مرحلتها الأخيرة مذكرا بالمناسبة بجهود الدولة الجزائرية في سبيل تحسين وضمان تمدرس التلاميذ عبر الوطن.

وأوضح وزير التربية الوطنية أن مصالحه باشرت منذ شهر نوفمبر الماضي التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل حتى يكون ناجحا ودون نقائص حيث توالت الاجتماعات واللقاءات وصولا إلى المرحلة الأخيرة التي يتم خلالها النظر في تفاصيل الخرائط التربوية والمعطيات الجديدة.

وذكر بلعابد بهذه المناسبة أن مؤشرات التمدرس قاربت نسبة 99% بالنسبة للسن الإلزامية مع ارتفاع مؤشرات التأطير والتعليم والتكوين فضلا على مواصلة عمليات التضامن خصوصا المنحة مدرسية والتي يستفيد منها 3 ملايين تلميذ وكتاب مجاني لفائدة أزيد من 4 ملايين تلميذ ولوحات رقمية تم توفيرها عبر عدة مدارس نموذجية وأدوات مدرسية وغيرها.

كما أشاد بلعابد بقرار لرئيس الجمهورية القاضي بإدماج أزيد من 62 ألف أستاذ متعاقد في الأطوار التعليمية الثلاث إضافة إلى ترقية 36 ألف أستاذ إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون توازيا مع تسجيل الزيادات في الأجور وغيرها من الإصلاحات التي ستساهم حتما في إنجاح الدخول المدرسي المقبل.