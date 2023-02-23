الوجهة المقبلة لبن سبعيني تتحدد !

يكون نادي بوروسيا دورتموند قد حسم صفقة انتقال المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني الذي ينتهي عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ نهاية شهر جوان المقبل، حسبما أفاده الموقع المتخصص "فوت ميركاتو" مساء أمس الأربعاء.

وأوضح نفس المصدر: "سيعرف بن سبعيني فريقا جديدا خلال مشواره الحافل. فإذا كان ناديا أنتر ميلان وأتليتيكو مدريد قد سجلا اسمه بإلحاح منذ مدة، فإن الظهير الأيسر سيبقى في نهاية الأمر بألمانيا حيث أبدى بوروسيا دورتموند اهتماما كبيرا بخدمات اللاعب الجزائري. وفي الوقت الذي اشتد فيه التنافس بين الأندية الثلاثة من أجل الاستفادة من خدماته، يكون دورتموند قد حسم قدوم الظهير الأيسر إلى منطقة 'الروهر' مباشرة بعد انتهاء تعاقده مع مونشنغلادباخ".

وكان ابن مدينة قسنطينة (27 سنة) قد التحق بصفوف مونشنغلادباخ عام 2019 بعقد لمدة أربعة مواسم، قادما إليه من نادي ران الفرنسي. ورغم إلحاح المسيرين في تمديد عقده، إلا أن بن سبعيني قرر تغيير الأجواء.

وستكون للدولي الجزائري، فرصة للمشاركة في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية الموسم القادم في حال تأهل ناديه الجديد، علما بأن زملاء جود بلينغام، يحتلون حاليا صدارة ترتيب البطولة الألمانية رفقة بايرن ميونيخ وأونيون برلين".

ويعتبر بن سبعيني أحسن "مدافع هداف" في البطولة الألمانية بتسجيله ستة أهداف في 21 مباراة بكل المنافسات.