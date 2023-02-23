الاتحاد العالمي لعمال النقل: استحداث صندوق للتضامن مع سوريا وتركيا

قرر الإتحاد العالمي لعمال النقل واللجنة الإقليمية للعالم العربي في مؤتمرها الرابع بوهران، اليوم الخميس، تأسيس صندوق للتضامن مع سوريا وتركيا ووضع تطبيقة للتبرع المالي، حسب تصريح صديق برمة رئيس اللجنة بعد إعادة انتخابه العهدة أربعة سنوات لغاية 2028.

وأكد صديق برمة في نفس التصريح لـ"الخبر" عن توصية المؤتمر بعد يومين من الأشغال "بمواصلة دعم ومساندة القضية الفلسطينية ودعم نقابات النقل داخل الأراضي المحتلة، توصية بخصوص دعم اليمن والدعوة لوقف الحرب وتوصية تتعلق بمواصلة المساعي لدعم الممارسة النقابية في بلدان الخليج العربي وتكريس الحق النقابي".

وكشف برمة بأن "انتخابه لعهدة ثانية على رأس اللجنة هو تتويج لمجهودات مبذولة من طرف الجزائر باحتضان المؤتمر لتمكين النقابيين الجزائريين من التواجد في هذه المنظمة العالمية الهامة التي تمتلك تمثيل في كل الهيئات الأممية وبالتالي إسماع صوت الجزائر فيها الدفاع عن مواقفها خاصة ما تعلق بالقضايا القومية على غرار قضية فلسطين ومواجهة مساع الكيان الصهيوني في إسكات صوت فلسطين في هذه المحافل النقابية".

واعتبر المتحدث بأن الجزائر تمتلك وزن كبير في الاتحاد العالمي لعمال النقل بعدد المنخرطين في مختلف النقابات الجزائرية الذي يفوق 100 ألف منتسب منها قرابة 30 بالمائة من العنصر النسوي، وهو ما يضعنا في موقف قوة داخل الاتحاد".

ووجه برمة نداء للنقابات العربية من أجل إعطاء المثل في عملية التضامن مع سوريا وتركيا قبل مطالبة الآخرين بالتضامن أو لومهم على نقص التضامن خاصة مع الشعب السوري.وعرفت الجلسة الأخيرة للمؤتمر تجديد الدعم للقضية الفلسطينية من طرف الحضور برفع الأعلام الفلسطينية، قبل عقد المؤتمر العالمي للاتحاد في مدينة مراكش المغربي في سنة 2024.