المدية: أساتذة ثانوية بوقاسمي الطيب يطالبون برحيل المدير

طالب اليوم التكتل لثانوية بوقاسمي الطيب بالمدية من وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة للتحقيق في الأوضاع التي آلت إليها المؤسسة بدء من توقيف المدير السابق ثم أحد أساتذة التربية البدنية تحفظيا، وكان آخرها احتجاج التلاميذ لأسباب يؤكد بيان النقابة أن الأساتذة يجهلونها، ويضيف البيان أنه قد تم إعلام مدير التربية بكل التطورات وقيامنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية للتحسيس بوضعية المؤسسة وعقد المكتب الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائري لاجتماع مع مدير القطاع إلا أن لا شيء تغير لحد الآن.

كما قرر أساتذة الثانوية الدخول في احتجاج مفتوح بداية من الأحد المقبل إلى غاية تدخل الجهات الوصية للفصل في أوضاع الثانوية وتحقيق المطالب التي رفعوها ويتعلق الأمر برد الاعتبار للأساتذة الذين عانوا السنتين ولم تصل انشغالاتهم، رحيل مدير الثانوية بعد التحقيق وليس عن طريق تحويل أو تبادل مناصب، وعودة الطاقم الإداري السابق المفصول والمحول عن طريق الضغط على غرار مدير الثانوية السابق ومستشار التربية وأستاذ التربية البدنية الموقوف تحفظيا.