رمان يستدعي 20 لاعبا

استدعى مدرب الفريق الوطني لكرة القدم (لأقل من 17 سنة) أرزقي رمان 20 لاعبا من بينهم عنصر واحد ينشط خارج الوطن، للمشاركة في التربص المقرر من 24 إلى 28 فيفري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2023) لهذا الصنف العمري، المقررة بالجزائر (29 أبريل - 19 مايو)، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي، اليوم الخميس.

وأضاف نفس المصدر :" سيتدرب لاعبو منتخب (أقل من 17 سنة) على الميدان الملحق لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، على أن يختموا تربصهم بمباراة ودية يوم 27 فبراير 2023 أمام أكاديمية فياريال بمونريال (كندا) ابتداء من الساعة 00ر17".

و يعتبر حارس مرمى نادي مونريال (كندا) ماستياس حماش، اللاعب الوحيد الناشط خارج الوطن والذي استدعي لهذا الموعد التحضيري، الذي يأتي بعد أيام من انتهاء التربص الأول الذي دام 8 أيام بحضور عدد من اللاعبين يمارسون خارج الوطن.

وأثناء التربص الأخير، نشط "الخضر" مباراتين وديتين، انتهت الأولى بهزيمة أمام مولودية الجزائر (دون 19 سنة) بنتيجة (4-2) والثانية بفوز على نصر حسين (دون 21 سنة) بـ 4-2.

وفي نهائيات كان-2023، ستلعب الجزائر ضمن المجموعة الأولى المبرمجة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، رفقة منتخبات الصومال والسنغال والكونغو، حيث ستكون أول خرجة "للخضر" أمام الصومال في المباراة الافتتاحية المقررة يوم السبت 29 أفريل.

قائمة العشرين لاعبا المستدعين للتربص:

حمادي طارق (بارادو) - لعرابة حمو (اتحاد الجزائر) - حماش ماستياس (مونريال/كندا) - شريف هارون (ش. القبائل) - يعقوبي ندير (اكاديمية الفاف) - بن عبد القادر فادي (اكاديمية الفاف) - بدني يونس (بارادو) -نمر زياد ((اكاديمية الفاف) - أمام فائز (اكاديمية الفاف) - بوعويش رامي (اكاديمية الفاف) - بنيدر عبد الحق (بارادو) - عابد أنس (اكاديمية الفاف) - قالو أمين (بارادو) - صويلح عقبة (اكاديمية الفاف) - بلقايد يوسف(بارادو) - لمان علاء الدين (اكاديمية الفاف) - يزيد ش. بلوزداد) - بيطام سيف الدين (اكاديمية الفاف) - كساسي فتحي (اكاديمية الفاف) - شقرة أيمن (بارادو).