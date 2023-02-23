نقل مقابلة المولودية بسبب أرضية ملعب من ملعب 5 جويلية

نقلت مباراة مولودية الجزائر - أمل الأربعاء التي كانت مبرمجة يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي (18:00 سا)، لحساب الجولة الـ18 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء (السبت/ 15:00 سا)، وفق ما أعلنته اليوم الخميس رابطة كرة القدم المحترفة على موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة المسيرة للبطولة المحترفة في بيانها : "تم تغيير مكان إجراء لقاء مولودية الجزائر - أمل الأربعاء عقب الطلب الذي تقدمت به إدارة المولودية وكذلك من أجل الحفاظ على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الذي سوف يستضيف يوم الأحد مقابلة اتحاد الجزائر - مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم".

للتذكير أن مقابلة "العميد" و"الزرقا" ستلعب دون جمهور عقب العقوبة التي سلطتها الرابطة على فريق المولودية بسبب "استعمال وقذف الشماريخ" (المخالفة الثالثة) خلال المباراة التي خاضوها بملعب اتحاد بسكرة (0-0) لحساب الجولة الـ17.

وعقب مرور 17 جولة تحتل المولودية العاصمية المرتبة الرابعة في جدول ترتيب بطولة المحترف الأول برصيد 27 نقطة بفارق عشر خطوات عن المتصدر شباب بلوزداد، بينما يحتل أمل الأربعاء المركز العاشر (22 ن).