أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة واسعة في السلك الدبلوماسي و القنصلي" مضيفا أن "هذه الحركة شملت 24 سفيرا، و15 قنصلا عاما، و6 قناصلة".

وخلص المصدر ذاته، إلى "أن هذه التعيينات تهدف إلى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للبلاد وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، وكذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية".