تصريحات بوتين وزيلينسكي عشية الذكرى الأولى للحرب

ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في فيديو قصير الخميس بمناسبة يوم المدافعين عن الوطن، عشية مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، يقول فيه إن "جيشا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن بلد وسيادته، ضمانة لنموه المستقر ومستقبله".

وواصل قائلا "لذلك سنولي كما من قبل اهتماما بالمقام الأول لتعزيز قدراتنا الدفاعية"، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الروسي لاستعادة المبادرة في منطقة دونباس الأوكرانية.

كما أكد الرئيس الروسي عزمه على "قيادة التطوير المتوازن والعالي النوعية لكل مكونات القوات المسلحة"، من خلال تجهيز الجيش بـ "أنظمة ضاربة جديدة وأجهزة استطلاع واتصال ومسيرات وأنظمة مدفعية".

هذا، وأشاد بوتين أيضا، في الفيديو الذي نشره الكرملين ومدته أقل من خمس دقائق، بـ "الزيادة الحالية في إنتاج كل أنواع الأسلحة التقليدية"، داعيا قطاع الصناعات العسكرية الروسي إلى بذل المزيد.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، عشية الذكرى الأولى للحرب، إن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية.

وأكد على منصات التواصل الاجتماعي "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى أرضنا".

يذكر أن الجيش الروسي بدأ عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فيفري 2022، تباطأت حدته مؤخرا لكن العديد من المراقبين يتوقعون هجوما جديدا ضخما خلال الأسابيع المقبلة.