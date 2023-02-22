فرنسا: قرارات جديدة بخصوص الصحفي المقرب من المخزن

اتخذت قناة "بي أف أم" الفرنسية قرارات جديدة فيما يخص قضية الصحفي ذو الأصول المغربية، رشيد مباركي.

وحسب ما كشف موقع "فرانس أنفو" الحكومي، اليوم الخميس، فإن القناة الإخبارية اتخذت قرارا بطرد الصحفي ورفع دعوى قضائية ضد مجهول بخصوص نشر معلومات موجهة وغير مؤكدة إضافة إلى الفساد وخيانة الأمانة.

وكانت القناة قد أوقفت الصحفي المذكور يوم 11 جانفي الماضي وفتحها تحقيقا داخليا حول تورط هذا الأخير في التلاعب بمصداقية القناة، نتيجة تعرضه لتأثير خارجي جعله ينتهج نهجا غير معمول به في خطها الافتتاحي وفي الإعلام الفرنسي عموما.

ومن بين تلك التلاعبات هي تسمية تحريف تسمية "الصحراء الغربية" إلى "الصحراء المغربية"، حيث استوقف المحققين، تورط الصحفي المغربي في الدفاع عن مصالح نظام المخزن، مستغلا موقعه كمقدم أخبار في قناة فرنسية.

وتبين أن وراء هذه الأفعال أياد صهيونية، يديرها أفراد سابقون في الجيش والمخابرات.