إدارة شباب بلوزداد تطمئن على مناصر تونسي مصاب

قامت، ظهر اليوم الخميس، إدارة شباب بلوزداد بعد توجيهات من رئيس الفريق "مهدي رابحي"، بزيارة خاصة إلى المركز الاستشفائي الجامعي "محمد لمين دباغين" في باب الواد العاصمة، للاطمئنان على مناصر تونسي مصاب.

وأوضحت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن "هذه الزيارة جاءت للوقوف والاطمئنان على صحة مناصر نادي الترجي التونسي الذي يخضع للتكفل الصحي التام بالجزائر، بعد الحادث التي تعرض له في ملعب 05 جويلية 1962، خلال مباراة الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا".

وختم البيان " أصر رئيس مجلس إدارة الفريق على هذه الخطوة التي تعبِّر عن مدى التلاحم والتضامن بين الشعبين، الجزائري والتونسي والعلاقة الطيبة التي تجمع شباب بلوزداد بنظيره الترجي في الإطار الرياضي".