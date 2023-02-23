شبيبة القبائل تقدم احترازات على صفاء الخميس

أودعت إدارة نادي شبيبة القبائل، رسميا، احترازات على لاعبين اثنين من نادي صفاء الخميس، وهما أسامة عليلي ومهدي قادري، لمشاركتهما في مباراة الدور الثاني والثلاثين من كأس الجزائر تحت طائلة العقوبة.

ومن المقرر إحالة القضية على لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة يوم الإثنين المقبل للفصل فيها، كون لجنة انضباط رابطة كرة القدم المحترفة هي المخول لها قانونا دراسة مثل هذه القضايا في كأس الجزائر اعتبارا من الدور الثاني والثلاثين.

وكان نادي شبيبة القبائل قد أقصي من كأس الجزائر أمام صفاء الخميس في الدور السادس عشر، يوم الثلاثاء الماضي.