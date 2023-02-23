المجلس الشعبي الوطني يشجب تصرف وزير التجارة (فيديو)

أصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني، بيانا شجب فيه تصرف وزير التجار كمال رزيق تجاه أحد النواب.

وجاء في الوثيقة "سجل المكتب، في البداية، رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة عندما تجاوز السيد وزير التجارة الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة."

وأضاف "يحدث هذا في وقت اتسمت فيه العلاقة ببين المجلس والحكومة بالانسجام والاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد للسيد رئيس الجمهورية."

فيديو الملاسنة بين النائب والوزير: