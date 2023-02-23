وفاة ستيني في حريق منزل بوهران

توفي شيخ يبلغ من العمر 60 سنة متأثرا بحروق على إثر حريق شب بمسكن، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية على الساعة 16 ساعة و 04 من مساء الخميس إثر نشوب حريق بمسكن كائن بالطابق الأرضي لعمارة تتكون من 05 طوابق، على مستوى حي الصباح 364 مسكن ببلدية سيد الشحمي بدائرة السانيا بوهران.

وقد تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي الغرف والسكنات المجاورة له وكذا العمارات المجاورة، إلا أنه تم تسجيل خلال هذا التدخل وللأسف وفاة رجل في عين المكان، في العقد السادس من عمره، تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.