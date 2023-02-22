قرابة 3 ملايين سيارة في حالة "شيخوخة"

تقدر حظيرة المركبات في الجزائر بنحو 7 ملايين مركبة، إلا أن الملاحظ أن الشيخوخة تطال جزءا معتبرا، يقدر بنحو ربع الحظيرة على الأقل، في وقت سجل تراجع كبير لاستيراد المركبات خلال السنوات الثلاث الماضية بالخصوص. وتم تسجيل تراجع في عمليات الترقيم وإعادة الترقيم للمركبات الجديدة في السداسي الثاني من 2020 بأكثر من 43 ألف وحدة و-27.12 في المائة.

استنادا إلى تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، فإن حظيرة المركبات في الجزائر بلغت نهاية 2020 مطلع 2021، نحو 7.31.664 مركبة، فيما تم تسجيل 680.044 سيارة مرقمة أو معاد ترقيمها إلى السداسي الثاني من 2020، منها 115.868 سيارة جديدة. وشهدت عمليات الترقيم وإعادة الترقيم تراجعا بأكثر من 181.000 وحدة أو -21.09 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2019، بينما عرفت عمليات الترقيم وإعادة الترقيم للسيارات الجديدة تراجعا بأكثر من 43.000 وحدة وبنسبة -27.12 في المائة.

وبلغت عمليات الترقيم للسيارات الجديدة 115.868 مركبة في السداسي الثاني 2020 مقابل 158.976 مركبة في 2019، ومثلت السيارات السياحية نسبة 68.11 في المائة من المركبات المرقمة، مقابل 20.13 في المائة للدراجات النارية و5.92 في المائة للشاحنات، وتتركز المركبات الجديدة في تسع ولايات، بداية بالعاصمة التي تمثل 10 في المائة منها، ثم وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وغليزان وتيارت وسعيدة ومستغانم.

شيخوخة حظيرة المركبات

سجلت حدود أعمار المركبات نموا، حسب تقدير الديوان؛ فالسيارات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات تراجعت في السداسي الثاني من 2020 بـ 20 في المائة مقارنة بالسداسي الثاني من 2019. بالمقابل، فإن المركبات التي تقدر أعمارها بـ 10 سنوات وأكثر سجلت نموا بأكثر من 193 ألف وحدة في السداسي الثاني 2020، بأكثر من 46.000 وحدة. أما من حيث الوقود، فإن السيارات بمحركات المازوت تمثل 71 في المائة من الحظيرة.

أما بالنسبة لعمليات الترقيم برسم السداسي الثاني من 2020، فإن أغلبية مصدرها من فرنسا، بـ 27.736 مركبة جديدة، و191.204 مركبة جديدة وقديمة، تليها ألمانيا بـ 9163 مركبة جديدة، و43337 مركبة جديدة وقديمة، ثم اليابان والصين بـ 4409 مركبة جديدة.

من جانب آخر، فإن توزيع عمليات الترقيم وإعادة الترقيم برسم السداسي الثاني من 2020، بلغ بالنسبة للمركبات السياحية 425.432 وحدة، وتمثل السيارات السياحية 62.56 في المائة، مقابل 32.787 وحدة بالنسبة للشاحنات، ونسبة 4.82 في المائة، و77.002 وحدة بالنسبة للدراجات النارية، ونسبة 11.32 في المائة، لمجموع عمليات ترقيم قدرت ب، 680.044 وحدة. أما بالنسبة لترقيم وإعادة ترقيم السيارات الجديدة، فإن السيارات السياحية تمثل 103.870 أو نسبة 68.11 في المائة.

ولضمان تجديد الحظيرة جزئيا، فإن هناك حاجة مثلا لتوفير عرض بنحو 200 ألف وحدة على امتداد خمس سنوات، لتحصيل نحو مليون وحدة. وجدير بالإشارة إلى أن عدد السيارات الجديدة التي دخلت مثلا عبر ميناء الجزائر في سنة 2020، بلغت 600 سيارة فحسب.

وحسب التقديرات الإحصائية المتوفرة، فإن سنة 2021 شهدت في الجزائر تسويق 20700 سيارة، بنسبة نمو 0.6 في المائة مقارنة بـ 2020، وهو مؤشر على تواضع عمليات التسويق والعرض في سوق السيارات. وللمقارنة، فإن المملكة العربية السعودية سجلت في نفس الفترة تسويق 585400 وحدة، بينما سجلت مصر 266300 سيارة، مقابل 216500 بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، بينما تونس سجلت 61700 وحدة.، فحسب تقديرات إحصائية، فإن قيمة واردات السيارات، قدرت سنة 2020 بنحو 57.07 مليون دولار، مع العلم أنه في سنة 2019 مثلا بلغت واردات السيارات السياحية والمركبات الخاصة بنقل الأفراد 1.853 مليار دولار، و1.822 مليار دولار لتشكيلة صناعات تركيب السيارات، وقدرت سنة 2018 بقيمة 3.017 مليار دولار، منها 2.949 مليار دولار لتشكيلة الأطقم الخاصة بتركيب السيارات، بينما غابت هذه الأصناف بالنسبة لسنتي 2020 و2021.

أكثر من 42 في المائة من المركبات من 2010 فما قبل

في السياق نفسه، تشير التقديرات الإحصائية إلى أن عدد السيارات السياحية لما قبل 2010 سنة سير تقدر بـ 195.373 وحدة، بمجموع مركبات تبلغ 275.429 وحدة ونسبة 40.50 في المائة. بينما حصة سنة 2010، تقدر بـ 12.588 وحدة، بمجموع 19.136 وحدة بحصة تقدر بـ2.81 في المائة مقابل 24.692 وحدة ونسبة 3.63 في المائة لسنة 2011، بينما تقدر حصة سنة 2020 بـ 17.78 في المائة و120.929 وحدة.

ومن حيث الأعمار، فإن نسبة السيارات السياحية لأقل من 5 سنوات قدرت بـ 24.68 في المائة بـ 105005 وحدة، بينما قدرت الحصة للسيارات السياحية من 5 و9 سنوات بـ 71.383 وحدة و16.78 في المائة، مقابل 66.722 وحدة ونسبة 15.68 في المائة للسيارات أعمارها من 10 إلى 14 سنة، وتمثل حصة 15.68 في المائة. بينما بلغت حصة السيارات من 15 و19 سنة بـ 10.49 في المائة و44.631 وحدة، بينما تقدر حصة السيارات السياحية لـ 20 سنة فما فوق بـ 32.36 في المائة بما يعادل 137.691 وحدة، بمجموع 425.432 وحدة.

العلامات الفرنسية في المقدمة

من جانب آخر، فإن العلامات الفرنسية تتصدر قائمة السيارات المرقمة في حظيرة السيارات، حيث تمثل رونو وبيجو حصة 26.84 في المائة. وإجمالا، فإن حصة العلامات الفرنسية تقدر بـ 28.12 في المائة، مع تسجيل 153.834 سارة سياحية من مجموع 181.204 مركبة، بينما تقدر حصة العلامات الكورية الجنوبية 9.98 في المائة، مقابل 6.37 في المائة للعلامات الألمانية، و6.20 في المائة لليابانية، و2.68 في المائة للأمريكية، مقابل 2.29 في المائة للصينية.

وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات في السداسي الأول من 2020، فإن نسبة السيارات التي تقل أعمارها عن الخمس سنوات، تمثل 13,75 % من التي تمت رقمنتها أو إعادة رقمنتها في الجزائر. ويقدر عدد السيارات الجديدة بـ41547 سيارة، بينما تقدر عدد السيارات التي تفوق 20 سنة فأكثر 23,68 %من مجمل السيارات المرقمة أو المعاد ترقيمها.

في السياق نفسه، فإن نسبة 12,57 % من السيارات التي تم إحصائها يتراوح أعمارها من 15 و19 سنة، مقابل 29,41 % من السيارات أعمارها ما بين 5 و10 سنوات. ولوحظ انكماش في نمو الحظيرة على خلفية عدد عمليات الترقيم للسيارات الجديدة، التي سجلت انخفاضا بنحو 135 ألف سيارة في السداسي الأول من 2020 مقارنة بالسداسي الأول من 2019، ونفس الأمر ينطبق إلى عمليات إعادة الترقيم.

وفي نفس السياق، أشارت معطيات الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن الحظيرة كانت تفوق 6.5 مليون نهاية 2019، مقابل أكثر من 6,4 مليون في 2018 بنمو 2.47 في المائة. وبالتحديد، كانت الحظيرة تقدر بـ6.577.188 مركبة في نهاية 2019 مقابل 6.418.212 مركبة في نهاية 2018. وفي السداسي الثاني من 2019، سجل ترقيم 861.837 سيارة مقابل 819.904 سيارة في نفس الفترة من 2018، بارتفاع نسبته 5,11% أو 41,933 وحدة.

وبالتفصيل، فإن الحظيرة تتشكل من 598.644 سيارة سياحية، أي ما يمثل 69,46% من إجمالي الحظيرة المقدرة بـ 861.837 مركبة، تليها مركبات نفعية 137.795 وحدة بنسبة (15,99%)، و64.311 دراجة نارية (7,46%)، ثم 28.751 شاحنة (3,34%) و9.219 جرار فلاحي (1,07%). كما تضم 7.806 مقطورة (0,91%) و6.804 حافلة (0,79%)، يضاف إليها مركبات خاصة.

وبالنسبة للسيارات السياحية، فإنها تتشكل أساسا من سيارات فرنسية وألمانية وكورية جنوبية ويابانية فصينية. وحسب تقديرات إحصائية، فإن العلامات الفرنسية تمثال نحو 40 في المائة من تعداد الحظيرة بنحو 1.2 مليون وحدة، مقابل نحو مليون وحدة للعلامات الأسيوية التي تمثل ثلث الحظيرة.