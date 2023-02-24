المسيلة: وفاة شخصين في حادث مرور بالحوامد

توفي شخصان وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع قبل منتصف ليلة البارحة على مستوى الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بوسعادة وبسكرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة في بيان بإن وحداتها تدخلت ليلة البارحة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين قيقة (23:45)، من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين شاحنتين إحداهما ذات مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 في شطره العابر لإقليم بلدية الحوامد.

وأضاف نفس المصدر إن هذا الحادث خلف وفاة شخصين وإصابة آخر تم إسعافه بعين المكان ونقله إلى المستشفى المحلي.