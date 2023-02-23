كوريا الشمالية تختبر أربعة صواريخ استراتيجية

أعلنت كوريا الشمالية، صباح الجمعة، اختبار أربعة صواريخ استراتيجية أطلقتها باتجاه البحر.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية قولها، إن التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوة بيونغ يانغ القتالية النووية.

وذكرت الوكالة أن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان. وأكدت الوكالة أن الصواريخ أصابت هدفها بدقة.

وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.

وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت، السبت الماضي، إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وقطع مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.