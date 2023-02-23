مصر: زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مدينة السويس

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، صباح اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 4.1 درجات على سلم ريختر ضرب شمالي مدينة السويس شرق مصر.

وأبلغ شهود عيان عن شعورهم باهتزاز في مصر صباح اليوم بالتوقيت المحلي

وبحسب المركز كان مركز الزلزال شمال السويس على عمق 20 كيلومترا.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل المئات من الهزات الارتدادية.