غليزان: امرأة تهدد شخصا بسلاح أبيض وتسرق هاتفه

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان من توقيف امرأة مشتبه فيها في قضية سرقة هاتف نقال تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض محظور، وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثالث لشكوى الضحية، بخصوص تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد والتي طالت هاتفه النقال من لدن امرأة يجهل هويتها، ليتم فتح تحقيق في القضية، وتكثيف الأبحاث عن المشتبه فيها، وهذا وفق المواصفات التي قدمها الضحية ليتم توقيفها.

وقد أفضت التحقيقات إلى تورطها في عدة قضايا مماثلة على مستوى قطاع الاختصاص، حيث قدمت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.