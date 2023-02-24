الأرصاد الجوية تحذر..

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اضطرابا جويا قويا، يجتاح الشمال الغربي وجنوب البلاد.

وأفادت نشرية خاصة، اليوم الجمعة، أن أمطارا غزيرة على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، تسمسيلت، الأغواط والجلفة، بالاضافة الى تيزي وزو والبويرة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم ، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتراوح الكمية المتساقطة ما بين 20 و40 ملم، ويمكن أن تتعدى 50 ملم.

كما تتساقط أمطار غزيرة على ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة والبيض، تقدر كميتها ما بين 20 و40 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وولاية بشار، ستتساقط أمطار رعدية فيها تتعدى ما بين 15 و25 ملم، وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحا من اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

وفي نفس السياق توقعت المصالح ذاتها هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم في الساعة ويمكن أن تتعدى محليا 80 إلى 90 كلم في الساعة وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات تندوف، بني عباس، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة وإليزي،

فيما ستعرف كل من البيض، الاغواط، الجلفة، المسيلة، تيبازة والجزائر وبومرداس، رياحا قوية تتعدى 70 كلم/سا وذلك ابتداء من الثالثة فجرا من يوم غد السبت.