Pluies orageuses et vents de sable dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies dans plusieurs wilayas du nord-ouest et du sud du pays.

Un BMS précise ce vendredi que de fortes pluies concerneront les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa, Ain Defla, Tissemsilt, Laghouat et Djelfa, de 18h à 6 h samedi matin.

Les quantités attendues varieront entre 20 et 40 mm pouvant dépasser les 50 mm.

De fortes précipitations sont également attendues dans les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Tiaret, Saida, Naama et El Bayadh, estimées entre 20 et 40 mm et pouvant dépasser 50 mm localement, de midi à 23h.