شرطة المدية تطيح بشبكة الاتجار بالمخدرات ببني سليمان

تمكنت مصالح أمن دائرة بني سليمان بالمدية من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية متكونة من 13مشتبه فيه اغلبهم مسبوقين قضائيا، متورطون في حيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية. بغرض النقل والتخزين في اطار جماعة اجرامية منظمة، العملية جاءت استغلالا لمعلومات امنية مفاداها تواجد اشخاص مسبوقين قضائيا يقومون بترويج المؤثرات العقلية بين احياء مدينة بني سليمان، ليتم فور مباشرة عملية البحث والتحري بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة بني سليمان، اسفرت عن تحديد هوية بعض المتورطين وبعد وضع خطة امنية محكمة، تم مداهمة اماكن تواجدهم من طرف قوات الشرطة والتي اسفرت عن توقيفهم وتحويلهم الى مقر امن الدائرة للتحقيق معهم والكشف عن بقية افراد الشبكة الإجرامية، الذين تم الاطاحة بهم جميعا في حالة تلبس بالجرم المنسوب اليهم وبعد استصدار أذونات تفتيش لمساكنهم تم حجز كمية من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية من عائدات الإتجار، اسلحة بيضاء محضورة من الحجم الكبير (سيوف) وهواتف نقالة كانت تستعمل في الاتصال بين افراد الشبكة الإجرامية

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا اين صدر امر ايداع ضدهم وتحويلهم لمؤسسة اعادة التربية