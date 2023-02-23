شباب بلوزداد من أجل التدارك

سيكون ممثل الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، شباب بلوزداد على موعد هام يواجه فيه المريخ السوداني، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

فبعد الهزيمة المرة التي تجرعها بميدانه وأمام جمهوريه ضد الترجي الرياضي التونسي (0-1) في الجولة الثانية (المجموعة الأولى) من المنافسة القارية، بات فريق شاب بلوزداد (المركز الثاني بـ 3 نقاط)، مطالبا بتحقيق نتيجة جيدة أمام المريخ السوداني (المركز الرابع بنقطة واحدة)، باعتبار أن نقاط هذه المقابلة -في حالة الفوز- سيكون لها وزنها الكبير في مسعى الذهاب بعيدا المنافسة الأبرز قاريا.

ومعلوم أن تشكيلة المريخ السوادني المتعثرة في الجولة الماضية بميدانها أمام الزمالك المصري (0-0)، ستستقبل فريق شباب بلوزداد بملعب بنغازي بليبيا، وهو الأمر الذي قد يصب في مصلحة شباب بلوزداد الذي سيكون في رواقا مناسبا للظفر بالنقاط الثلاثة بعد تلقيه لهزيمة مرة تعد الأولى له منذ بداية الموسم في جميع المنافسات.

وتحسبا لملاقاة شباب بلوزداد، انهزم المريخ السوداني بقيادة مدربه عبد المجيد غافر يوم الأحد المنصرم بملعب بنغازي، في الودية التي جمعته بنادي النصر الليبي بـ(2-1).

وبمناسبة لقاء المريخ السوداني، سيستعيد مدرب شباب بلوزداد، التونسي نبيل الكوكي، خدمات مدافعه شعيب كداد، العائد من الإصابة التي أجبرته عن الغياب عن المقابلة السابقة أمام الترجي التونسي.

وتجرى المباراة زوال اليوم الجمعة بداية من الساعة 14:00 على ملعب بنغازي بليبيا.