أدرار: انطلاق المهرجان الوطني الجامعي للإنشاد والمديح

تواصل بولاية أدرار فعاليات المهرجان الوطني الجامعي للإنشاد والمديح في طبعته السادسة تحت شعار "على الانشاد نلتقى وبالمديح نرتقي "

وأشرف على حفل الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الجهوي تيليلان " العربي بهلول" والي ولاية ادرار رفقة السيد مدير جامعة ادرار، والسلطات المحلية المدنية منها والعسكرية ،حيث القى في مستهل هدا الحفل ضيف الشرف المنشد الوطني المعروف "نجيب عياش" وصلة إنشاديه بحضور جموع الفرق الإنشادية المشاركة في المهرجان الجامعي للإنشاد والمديح

ويشارك في هذا المهرجان الذي يدوم 4 إيام فرق انشادية تمثل 22 ولاية من مختلف جهات الوطن