غليزان: الأمن يطيح بشبكة تروج السموم

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات، والأقراص المهلوسة، وهذا على إثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان. فبعد عملية الترصد، تم توقيفه وضبط بحوزته على 03 صفائح من المخدرات، و13 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين. وقد أضفت التحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيه إلى تحديد هوية، وتوقيف 03 من شركائه في العملية، أين تم ضبط خلال عملية تفتيش أحد مساكن المشتبه فيهم على 30 قرصا مهلوسا و04 قارورات سائل مخدر.

وفي ذات السياق أوقفت مصالح الأمن الحضري السادس شخصين بحوزتهما 270 كبسولة من المؤثرات العقلية، وقد قدم المروجون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.