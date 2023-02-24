الحبس والرقابة القضائية للمتهمين في حادث المرور الأخير بورقلة

كشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، أنه تم إيداع المتسببين في حادث المرور الذي وقع في الثامن عشر من الشهر الجاري والذي أودى بحياة 6 أشخاص وجرح 9 آخرين، الحبس للمتهم الأول، بينما تم وضع المتهم الثاني تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم لاحقا.

وأضاف البيان ذاته، أن الحادث تسبب فيه المدعو ش . ي سائق الحافلة من نوع هيقر العاملة على خط ورقلة وباتنة اثر محاولته تجاوز الشاحنة جاك التي كانت تسير أمامه مصطدما بالحافة اليسرى لمؤخرة الشاحنة ما أدى إلى انحراف وانقلاب الحافلة ووفاة 6 أشخاص وجرح 9 أمرين.

وبحسب نفس البيان ،فقد وجهت لسائق الحافلة ش.ي تهمة جنحة القتل الخطأ والجروح الخطأ بسبب التجاوز الخطير وعدم احترام السرعة المرخص بها قانونا بواسطة مركبة تابعة لصنف النقل الجماعي ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتجاوز ، كما وجهت للمدعو ف . د جنحة التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ بسبب التجاوز الخطير وعدم احترام السرعة المرخص بها قانونا .

وذكر البيان أن جلسة محاكمة المتهمين ، قد أجلت إلى الثاني من الشهر القادم مع اصدار أمر إيداع ضد المتهم الأول ش .ي ، في حين تم وضع المتهم الثاني ف .د تحت الرقابة القضائية .