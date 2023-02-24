أيام جراحية لفائدة الأطفال المتمدرسين بمشدالة

سطرت المؤسسة العمومية الإستشفائية قاسي يحى ببلدية مشدالة ب 50 كلم شرق مقر ولاية البويرة مخطط عمل يتزامن و عطلة الربيع لسنة 2023.

وحسب بيان المؤسسة الممضى من طرف مديرها شرقي جمال فإنه و بالتنسيق مع قسم الجراحة فإنه سيتم تخصيص أيام " 16-17-18 مارس " لإجراء عمليات جراحية لفائدة الأطفال المتمدرسين .

وكشف في ذات البيان أن تحديد المواعيد سيتم على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأحنيف بعد عرض الحالات وتحديد الأولويات وتقديم كل الوثائق من طرف أولياء التلاميذ.

هذا وأكدت مديرة الصحة لولاية البويرة ليليام فتيحة على أن مثل هذه المبادرات تدخل في اطار التكفل الطبي لفائدة الأطفال المتمدرسين خاصة الذين يعانون من عاهات أو أمراض تستدعي الجراحة الاستعجالية بالإضافة كذلك تخفيف الأعباء على الأولياء.