نتائج قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي

سحبت اليوم الجمعة قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات متوازنة.

ومن المقرر أن تُلعب مواجهات ذهاب هذا الدور بتاريخ 9 مارس والإياب 16 مارس المقبلين،

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

*أونيون برلين الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي

*يوفنتوس الإيطالي - فرايبورغ الألماني

*سبورتينغ البرتغالي - أرسنال الإنجليزي

*باير ليفركوزن الألماني - فيرينتسفاروش المجري

*إشبيلية الإسباني - فنربهتشه التركي

*مانشستر يونايتد الإنجليزي - ريال بيتيس الإسباني

*شاختيور دونيتسك - فينورد الهولندي

*روما الإيطالي - ريال سوسييداد الإسباني