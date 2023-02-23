آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

نتائج قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي

رياضة
24 فيفري 2023 ()
ف.ن/وكالات
0 قراءة
+ -

سحبت اليوم الجمعة قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات متوازنة.

ومن المقرر أن تُلعب مواجهات ذهاب هذا الدور بتاريخ 9 مارس والإياب 16 مارس المقبلين،

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

*أونيون برلين الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي

*يوفنتوس الإيطالي - فرايبورغ الألماني

*سبورتينغ البرتغالي - أرسنال الإنجليزي

*باير ليفركوزن الألماني - فيرينتسفاروش المجري

*إشبيلية الإسباني - فنربهتشه التركي

*مانشستر يونايتد الإنجليزي - ريال بيتيس الإسباني

*شاختيور دونيتسك - فينورد الهولندي

*روما الإيطالي - ريال سوسييداد الإسباني

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • وزارة التجارة تفند

    10387 قراءة

  • زلزال بقوة 7.2 درجة يهز ...

    6682 قراءة