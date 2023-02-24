شباب بلوزداد يعقد وضعيته

مني شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، بالهزيمة الثانية على التوالي في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، ما يعقد وضعيته في ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة تجاوز المريخ السوداني ممثل الكرة الجزائرية، على ملعب الشهداء بنينة في بنغازي الليبية، بنتيجة هدف مقابل صفر، سجله المهاجم لويس دي سوزا في الدقيقة 32 عن طريق ضربة جزاء.

وتدحرج أبناء العقيبة إلى المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط خلف النادي السوداني الذي ارتقى للمركز الثاني برصيد أربعة نقاط، فيما يتصدر الترجي التونسي، الذي سيواجه الزمالك المصري غدا، المجموعة برصيد ستة نقاط.