مستغانم: حجز لحوم فاسدة بفندق فاخر

تمكنت مصالح حماية المستهلك و قمع الغش في إطار الخرجة الميدانية للمكتب البلدي للنظافة والوقاية لبلدية مزغران من حجز 1000 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت إثر عملية مراقبة ضمت ممثلين عن مختلف المصالح المذكورة، مست شاطئ صابلات أين ضبطت بمخازن أحد الفنادق الفاخرة كمية معتبرة من اللحوم المجمدة مهيأ للاستعمال بمطابخ الفندق تتنافى مع شروط الحفظ والتبريد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري وغياب شهادة الفحص البيطري.

الكمية المحجوزة تم توجيهها إلى حديقة الحيوانات من أجل الاستهلاك الحيواني. ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمسؤولين على الفندق الفاخر.