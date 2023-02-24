المدية: ترتيبات لضمان التكفل بمرضى مستشفى البرواقية

في إطار تحسين التكفل بالمرضى الوافدين إلى مستشفى بن يوسف بن خدة بدائرة البرواقية بالمدية عقد إدارة المؤسسة برئاسة مديرها خالد ليسير مدير المؤسسة اجتماعا تنسيقيا بحضور كل الاختصاصات الطبية والجراحية ورؤساء المصالح المعنية الطب الداخلي طب الأطفال والجراحة العامة والتخدير والإنعاش والأمراض الصدرية.

وقد تم دراسة ومناقشة مجموعة من الاختلالات والنقائص للعمل سويا على تداركها وتغطية العجز المسجل في بعض التخصصات، حيث تقرر توحيد برامج المناوبة لكل التخصصات الطبية المتاحة لضمان سيرورة النشاط والتغطية خاصة خلال العطل الأسبوعية والمناسبات ومضاعفة الجهود لتفادي إجلاء المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى والاستعداد لتفعيل وحدة أمراض القلب' USIC' وضمان المناوبة بالتنسيق مع المؤسسة الاستشفائية بالمدية وفقا لتعليمات مدير الصحة والسكان لضمان التغطية في هذا التخصص.

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على مضاعفة الجهود للتحكم أكثر في الفحوصات الخارجية لكل التخصصات على مستوى هياكل الصحة الجوارية وضبط المواعيد وإخطار أدارة المؤسسة يوميا بحصيلة النشاط، وضمان التكفل السريع بوتيرة إجراء العمليات الجراحية والعمل على تقليص مدة المواعيد من خلال برمجة حملات جراحية قبل شهر رمضان المبارك.

ومن أجل ضمان نجاح الأسبوع الوطني للوقاية المقرر تنظيمه من الخامس إلى غاية 11 مارس المقبل تم دعا مدير المؤسسة إلى ضرورة إشراك جميع الفاعلين والأخصائيين والوسائل التحسيسية لإنجاح البرنامج المسطر.